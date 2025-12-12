Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Представители Конституционного суда посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Общество Материалы 12 декабря 2025 18:50 (UTC +04:00)
Представители Конституционного суда посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 12 декабря, в день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, председатель Конституционного суда, судьи и ответственные сотрудники Аппарата КС посетили могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, с глубоким уважением почтив его светлую память.

Как сообщили Trend в пресс-службе Конституционного суда, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на её могилу были возложены цветы.

Затем в Конституционном суде прошло мероприятие, посвящённое дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Представители Конституционного суда посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представители Конституционного суда посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости