Еще 606 азербайджанских военнослужащих будут обеспечены жильем

БАКУ /Trend/ - 12 декабря состоялось очередное заседание комиссии, созданной указом Президента Азербайджанской Республики "О мерах по укреплению социальной защиты военнослужащих азербайджанской армии" от 28 декабря 2011 года № 569.

Об этом Trend сообщили в министерстве финансов.

Председатель комиссии, министр финансов Сахиль Бабаев отметил, что в рамках исполнения задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и обеспечению их жильём за счёт государственных средств, до настоящего времени тысячи военнослужащих азербайджанской армии смогли получить квартиры благодаря этой важной социальной программе государства.

Министр отметил, что эта политика, являющаяся последовательным продолжением курса, заложенного великим лидером Гейдаром Алиевым, вносит значительный вклад в укрепление социальной защиты военнослужащих и решение их жилищных и бытовых проблем.

На заседании комиссии было принято решение обеспечить 606 военнослужащих, представленных министерством обороны, полностью отремонтированными квартирами. Было отмечено, что полностью отремонтированные квартиры, приобретенные за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на текущий год, будут предоставлены военнослужащим в течение следующего года.

На сегодня за счет государственных средств квартирами обеспечены 4167 военнослужащих.

