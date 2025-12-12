Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Лидеры религиозных конфессий Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Общество Материалы 12 декабря 2025 18:22 (UTC +04:00)
Лидеры религиозных конфессий Азербайджана посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - 12 декабря председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, лидеры религиозных конфессий и религиозные деятели Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Управления мусульман Кавказа.

Отмечается, что религиозные деятели произнесли молитвы и возложили цветы к могиле великого лидера, почтив его память. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы к ее могиле.

