Швейцария заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном в транспортной сфере - SECO (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Швейцарские компании заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном в сферах транспорта и логистики.

Об этом сообщили Trend в Государственном секретариате Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Пресс-секретарь SECO отметил, что Казахстан играет центральную роль в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор). Это создает новые возможности для сотрудничества в области транспорта и логистики. Швейцарские компании с многолетним опытом в этой сфере готовы внести вклад в развитие взаимодействия.

"В железнодорожном секторе Швейцария приветствует партнерство между Stadler Rail и компанией Казахстанские железные дороги по поставке современных поездов и созданию сервисного центра в Астане", - отметил представитель.

В секретариате подчеркнули, что Швейцария и Казахстан поддерживают прочные и динамичные двусторонние отношения. Казахстан является важнейшим экономическим партнером Швейцарии в Центральной Азии. Швейцарские компании рассматривают страну как перспективный рынок роста благодаря ее стратегическому расположению между Европой и Дальним Востоком, природным ресурсам и быстрому развитию инфраструктуры.

"Швейцарский бизнес ценит стабильную и предсказуемую инвестиционную среду, включая правовую определенность, защиту интеллектуальной собственности и безопасность данных. Недавние шаги правительства Казахстана в этих направлениях воспринимаются в Швейцарии очень позитивно. Швейцарские компании внимательно следят за реформенной повесткой Казахстана, начатой в 2022 году. Послание Президента Касым-Жомарта Токаева от 8 сентября 2025 года, в котором особое внимание уделено диверсификации промышленности, цифровизации, водной безопасности, охране окружающей среды, развитию МСП и верховенству закона, задает важный вектор будущего развития страны. Швейцария с ее диверсифицированной экономикой и сильным сектором МСП готова сотрудничать с Казахстаном для достижения этих амбициозных целей", - сказал пресс-секретарь.

Также отмечается, что швейцарские компании в области управления водными ресурсами и водной инфраструктуры проявляют большой интерес к обмену опытом и участию в инфраструктурных проектах в Казахстане.

"Мы начали сотрудничать в сфере ядерной энергетики по импорту урана из Казахстана. Наши компании заинтересованы в расширении взаимодействия в области обращения с ядерными отходами и страхования ядерных рисков. Существует также потенциал в сфере передовых цифровых технологий. Обе страны признают стратегическую важность искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и безопасной цифровой инфраструктуры", - отметили в SECO.

Было подчеркнуто, что совместные проекты могут принести инновационные решения в такие отрасли, как энергетика, логистика и здравоохранение, одновременно продвигая ответственные и этичные стандарты применения искусственного интеллекта.

"Швейцарские компании проявляют растущий интерес к экспорту сельскохозяйственной продукции в Казахстан, особенно молочных продуктов. Ряд швейцарских компаний поставляет удобрения местным фермерам. Швейцария готова углублять двустороннее сотрудничество для содействия прямой торговле и укрепления обмена опытом между двумя странами", - заключили в секретариате.