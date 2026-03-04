Иран увеличил импорт продукции из Таджикистана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (21 марта 2025 г. - 20 января 2026 г.) импорт Ираном продукции из Таджикистана увеличился на 24,8% в стоимостном выражении и на 64,6% в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта 2024 г. - 19 января 2025 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной службы Ирана.

Согласно статистике, за 10 месяцев Иран импортировал из Таджикистана 50,4 тысячи тонн продукции на сумму около 87,5 миллиона долларов.

За 10 месяцев прошлого года объем импортированной Ираном продукции из Таджикистана составил 30,6 тысячи тонн на сумму 70 миллионов долларов.

Иран в основном импортировал из Таджикистана хлопок, шелковые ткани, различное оборудование.

Согласно статистике, товарооборот Ирана с Таджикистаном за 10 месяцев составил 582 тысячи тонн на сумму 416 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот увеличился на 37% в стоимостном выражении и на 40,9% в весовом отношении.

Добавим, что, по статистике Таможенной службы, импорт продукции в Иран за 10 месяцев составил 33,2 миллиона тонн на сумму 49,1 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт продукции снизился на 15,6% в стоимостном выражении и увеличился на 4,6% в весовом отношении.