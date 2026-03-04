В Азербайджане вырос объем кредитных вложений в промышленный сектор

БАКУ /Trend/ - На 1 февраля этого года объем кредитов, выданных банками и небанковскими учреждениями Азербайджана промышленному и производственному секторам, составил 1,683 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), этот показатель по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 8,5 миллиона манатов, или на 0,5%, а в годовом выражении увеличился на 83,7 миллиона манатов, что составляет 5,2%.

Следует отметить, что на 1 февраля этого года общий кредитный портфель в реальном секторе составил 32,471 миллиарда манатов.

Это на 50 миллионов манатов, или 0,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, и на 2,7 миллиарда манатов, или 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.