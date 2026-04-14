Церемония прощания с корифеем балетного искусства Магсудом Мамедовым в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - В мечети Тезе пир проходит церемония прощания с выдающимся мастером сцены, корифеем балетного искусства, кавалером ордена "Шохрат", народным артистом Азербайджана Магсудом Мамедовым, сообщает Trend Life.

Под сводами одной из главных духовных святынь столицы собрались деятели культуры, представители общественности, коллеги, ученики и поклонники его таланта. Звучат слова скорби, воспоминания и благодарности человеку, чья жизнь стала служением искусству.

Магсуд Мамедов ушёл из жизни 13 апреля на 97-м году, оставив после себя богатейшее творческое наследие. Его имя навсегда вписано в историю национальной культуры как первого азербайджанского артиста балета, получившего профессиональное образование, и одного из основателей отечественной хореографической школы.

Родившийся 30 мая 1929 года в Гянджа, он с ранних лет был связан с искусством танца. Уже в детстве выступал на сцене, а впоследствии прошёл путь от ученика Бакинской академии хореографии (ныне Бакинская академия хореографии) до выпускника Московской государственной академии хореографии. Именно там он встретил свою судьбу - выдающуюся балерину и балетмейстера Рафигу Ахундову (1931-2024, народная артистка Азербайджана). После окончания учёбы он был принят в труппу Большого театра, однако вскоре вернулся в Баку, где в 1951 году стал ведущим солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Прощаясь с мастером, коллеги вспоминают его яркие сценические образы, созданные на сцене Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета. В балетах "Легенда о любви", "Девичья башня", "Гюльшен", "Лебединое озеро", "Жизель", "Бахчисарайский фонтан", "Семь красавиц" он воплотил высокую культуру танца, эмоциональную глубину и безупречную технику.

Особое место в его творческой судьбе заняла работа над балетом "Легенда о любвиг, поставленным Юрий Григорович, ставшая одной из вершин его сценической карьеры.

Годы спустя Магсуд Мамедов вместе с Рафигой Ахундовой продолжили служение искусству уже как балетмейстеры и педагоги. Их постановки "Каспийская баллада", "Тени Гобустана", "Калейдоскоп" с успехом были представлены на международных сценах, а интерпретации балетов Гара Гараева "Тропою грома" и "Семь красавиц" стали подлинными шедеврами. В 1983 году вышел фильм-балет "Семь красавиц", поставленный этой творческой семьёй.

В разные годы Магсуд Мамедов и Рафига Ахундова работали как балетмейстеры и педагоги за рубежом - в Алжире, Бельгии, Египте, Швеции, достойно представляя азербайджанскую школу балета на международной сцене.

Сегодня у гроба мастера - цветы, тишина и глубокая скорбь. Люди прощаются с человеком, который посвятил свою жизнь сцене, воспитанию новых поколений артистов и прославлению азербайджанского балета далеко за пределами страны.

Светлая память о Магсуде Мамедове будет жить в его учениках, в его постановках и в сердцах всех, кто имел счастье видеть его на сцене. Магсуд Мамедов будет похоронен на второй Аллее почетного захоронения.

