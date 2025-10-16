Иреванская кухня XIX века – презентации в Баку и Лянкяране (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лянкяране и Баку состоялась презентация книги "XIX əsr İrəvan mətbəxi", изданной Национальной ассоциацией кулинаров Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Aссоциации.

Книга, подготовленная президентом Aссоциации, заслуженным работником культуры Таиром Амираслановым и Айнурой Амираслановой, посвящена восстановлению и историко-этнографическому исследованию национальных кулинарных традиций, блюд и сладостей, сформировавшихся на протяжении веков в Западном Азербайджане и впоследствии присваиваемых армянами.

Во время презентации, прошедшей в Лянкяранском государственном университете, Тахир Амирасланов отметил, что книга была подготовлена в рамках грантового проекта Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана. Издание объёмом 208 страниц основано на рукописи мастера кулинарии Алигулу Зейналова - уроженца Иревана (1884 г.р.). На основе этой рукописи были восстановлены рецепты 97 блюд, сладостей и напитков, снабжённые описанием способов приготовления, фотографиями, миниатюрами, рисунками и изображениями почтовых марок. В оформлении книги использована картина художницы Нигяр Алиевой.

Было отмечено, что этот труд является бесценным источником как для учёных, исследователей и работников культуры, так и для всех, кто интересуется национальной кухней Азербайджана, а также служит доказательством исторического присутствия азербайджанской культуры в Иреване. Предисловие к книге написано исполнительным директором Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиевой. Рецензенты: доктор технических наук, профессор, советник ректора ЛГУ Микаил Магеррамов, доктор исторических наук, заведующая отделом "Историческая этнология" Института истории и этнологии НАНА, этнолог Ильхама Мамедова, заведующий отделом "История Западного Азербайджана", кандидат исторических наук, доцент Джаби Бахрамов.

На мероприятии выступили профессорско-преподавательский состав, отметив значимость проекта. Также была организована выставка рисунков художника Тахмасиба Меджидова, чьи работы вошли в книгу. В завершение состоялась автограф-сессия издания, а двум студентам из Казахстана были подарены экземпляры книги.

Мероприятие в Баку было приурочено к 20 октября - Международному дню кулинарии. На презентации выступили ученые, историки и исследователи, которые отметили, что презентуемая книга является результатом глубокого историко-этнографического исследования, важным средством в деле сохранения как нашей истории, так и нашего культурного наследия, и служит воссозданию духовно-культурной карты исторического края, где на протяжении тысячелетий жили азербайджанцы.

Во время презентации были представлены блюда и сладости иреванской кухни, приготовленные учащимися курсов поваров и кондитеров Aссоциации и Бакинского государственного профессионального учебного центра по технике и технологиям. Все участники были награждены сертификатами.

В завершение состоялась церемония подписания и распространения книг.

