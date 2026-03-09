Обнародован торговый оборот Азербайджана со странами СНГ в январе

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и странами Содружества независимых государств (СНГ) составил 392,2 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 164,2 миллиона долларов США меньше или в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

По информации, в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта Азербайджана в страны СНГ увеличился на 4,6%, до 125,7 миллиона ​​долларов США, в то время как объем импорта снизился в 1,6 раза, до 266,5 миллиона долларов США.

В течение отчетного месяца доля стран СНГ в общем объеме экспорта Азербайджана составила 5,62%, доля в импорте – 20,47%.

В отчетный период наибольший товарооборот Азербайджана со странами СНГ последовательно сформировался с Россией, Беларусью и Украиной.

За этот период товарооборот Азербайджана с Россией составил 244,9 миллиона долларов США (в 1,7 раза меньше), с Беларусью – 38,9 миллиона долларов США (+17,4%), с Украиной – 35,5 миллиона долларов США (-20%).

Следует отметить, что в январе текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 3,538 миллиарда долларов США. Это на 1,5 миллиарда долларов США или 30,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 2,236 миллиарда долларов США составил экспорт, 1,302 миллиарда долларов США – импорт. За прошедший год экспорт сократился на 802 миллиона долларов США или 26,4%, а импорт – на 750 миллионов долларов США или 36,5%.

В результате во внешней торговле сформировалосб положительное сальдо в размере 933,6 миллиона долларов США, что на 52,4 миллиона долларов США или на 5,3% меньше, чем в предыдущем году.

