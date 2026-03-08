Сокращен уставный капитал одной из азербайджанских НКО

БАКУ /Trend/ - Уставный капитал небанковской кредитной организации (НКО) "İcraçı Kredit Agentliyi" сокращен.

Как сообщает Trend, об этом объявила сама НКО.

Согласно информации, на основании решения общего собрания компании, уставный капитал организации сокращен и установлен в размере 259 274 маната 47 гяпиков. До этого уставный капитал НКО составлял 324 166 манатов. Таким образом, уставный капитал компании сократился на 64,9 тысячи манатов.

По вопросам, представляющим интерес для кредиторов, можно обратиться по адресу: AZ 1141, город Баку, Ясамальский район, улица А. Хагвердиева, 574-й квартал, дом 1, квартира 4.

Отметим, что НКО "İcraçı Kredit Agentliyi" была зарегистрирована в 2009 году. Законным представителем организации является Алиев Ариф Лютвели оглу.