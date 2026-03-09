В Иране избрали нового Верховного лидера

БАКУ/ Trend/ - Моджтаба Хосейни Хаменеи, сын убитого Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи, избран новым Верховным лидером Ирана, передает Trend.

Моджтаба Хосейни Хаменеи - родился в 1969 году в городе Мешхед. Начальное образование он получил в религиозной медресе. В 1999 году продолжил религиозное обучение в городе Кум и достиг уровня духовного лица.

В 1999 году он женился на Захре - дочери консервативного политика и члена Консультативного совета Гулама Али Хаддада Адиля. У пары двое сыновей и дочь. Его супруга погибла в результате американо-израильской атаки на Иран 28 февраля.

Моджтаба Хосейни Хаменеи во время Ирано-иракской войны (1980–1988) воевал в составе Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и, как сообщается, пользуется значительным влиянием в КСИР. Связи, установленные им в период войны, впоследствии способствовали росту его влияния. Позднее также сообщалось о значительном усилении его позиций в иранских силах «Басидж».

В 2005 и 2009 годах он был одним из основных сторонников бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и поддержал его избрание на пост президента.

56-летний Моджтаба Хосейни Хаменеи крайне редко появляется в общественных местах. Он никогда официально не занимал политических должностей. Однако в нынешней структуре власти Ирана его считают одной из влиятельных фигур.

На протяжении многих лет он работал в офисе Верховного лидера Ирана. Его положение часто сравнивали с положением Ахмада Хомейни - сына основателя Исламской революции Рухоллы Хомейни. Это связано с тем, что Ахмад Хомейни в первые годы после Исламской революции был одним из доверенных лиц Рухоллы Хомейни.