Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Главы МИД Азербайджана и Болгарии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Политика Материалы 8 марта 2026 17:24 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Болгарии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 8 марта министр иностранных дел Республики Болгария Надежда Нейнски позвонила министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обсудили ситуацию с безопасностью в регионе за последние дни, включая удары беспилотников, нанесенные Ираном по территории Азербайджана.

Министр Надежда Нейнски осудила эти нападения, выразила обеспокоенность ситуацией и подчеркнула важность поддержания региональной стабильности. Она также поблагодарила за помощь в транзите болгарских граждан, находившихся в Иране, через территорию Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией, обменялись мнениями по вопросам энергетической безопасности, региональных связей и взаимодействия в рамках международных организаций.

Лента

Лента новостей

Читать все новости