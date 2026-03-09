Назван объем экспорта телекоммуникационных услуг «Азеркосмос»

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года Космическое агентство Азербайджанской Республики (Азеркосмос) экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги в 32 страны мира на сумму 1,5 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на февральский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, этот показатель совпадает с показателем аналогичного периода прошлого года.

В отчетном месяце доход от экспорта услуг "Азеркосмоса" составил 65% от его общих доходов.

В пятерку стран-лидеров по экспорту спутниковых телекоммуникационных услуг вошли: Великобритания — на 348,5 тыс. долларов США, Люксембург — на 283 тыс. долларов США, Швеция — на 187,2 тыс. долларов США, Турция — на 72,4 тыс. долларов США, Пакистан — на 69,6 тыс. долларов США.

Отметим, что в январе этого года экспорт ненефтяного сектора Азербайджана по сравнению с соответствующим периодом 2025 года увеличился на 9% и составил 268,4 миллиона долларов США. При этом экспорт пищевых продуктов вырос на 22,6% и достиг 103 миллионов долларов США.