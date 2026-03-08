Азербайджанский режиссер признан лучшим на форуме молодого кино в Кыргызстане

БАКУ /Trend Life/ - Режиссёр Нурлан Гасанлы стал победителем в номинации "Лучший режиссёр" на XIII Международном форуме молодого кино "Умут", прошедшем в столице Кыргызстана Бишкеке, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджана.

На форуме режиссёр представил короткометражный художественный фильм "Erkən hisslər" (Ранние чувства). Картина рассказывает о подростке по имени Зия (Шафи Садыг), который после одного трогательного и судьбоносного события начинает открывать в себе новые чувства, переживает первые внутренние изменения, взрослеет и приобретает жизненный опыт.

Фильм снят по сценарию самого Нурлана Гасанлы. Оператор-постановщик - Даниэль Гулиев, продюсер - Эмиль Наджафов. Главные роли исполнили юные актёры театральной студии Oyuq.

Фильм "Ранние чувства", созданный Rental Azerbaijan, уже получил признание на международной арене. Его мировая премьера состоялась в основной конкурсной программе 65-го Краковского кинофестиваля. Кроме того, картина была удостоена награды "Лучший художественный фильм" в национальном конкурсе XVI Бакинского международного кинофестиваля.

Напомним, что XIII Международный форум молодого кино "Умут" проходил с 4 по 7 марта. Азербайджан был представлен на фестивале четырьмя короткометражными художественными фильмами: "Erkən hisslər" (Ранние чувства) Нурлана Гасанлы, "Tərsinə kölgələr" (Обратные тени) Гаджи Сафарова, "O, qarın altında yaşayır" (Он живёт под снегом) Игоря Смола (совместно Азербайджан-Сингапур) и "Dərədə" (В долине) Абульфаза Искендерова.

