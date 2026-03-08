ЦАХАЛ нанес удары по штабу космических сил КСИР и 50 складам боеприпасов в Тегеране

БАКУ/ Trend/ - Последняя волна атак на Тегеран была направлена ​​против штаб-квартиры Космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и 50 складов боеприпасов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении пресс-службы армии говорится: "ЦАХАЛ завершил очередную волну ударов по Тегерану, были нанесены удары по штабу космических сил КСИР и 50 бункерам с боеприпасами. Штаб космических сил служил центром приема, передачи и исследований для Иранского космического агентства, связанного с вооруженными силами режима. На объекте располагались исследовательские центры, а также командно-контрольная структура для спутника, запущенного в августе 2022 года и использовавшегося КСИР для наблюдения за Государством Израиль и его жителями."

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.