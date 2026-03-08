Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Королевства Нидерландов

БАКУ /Trend/ - 8 марта министр иностранных дел Королевства Нидерландов Том Берендсен позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о растущей напряженности в регионе. Министр Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию об атаках беспилотников, совершенных Ираном против территории Азербайджана, и о ситуации в области безопасности, подчеркнув, что эти действия являются неприемлемыми и направлены против суверенитета и территориальной целостности страны.

Министр Том Берендсен выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, решительно осудил нападения и отметил важность обеспечения региональной стабильности. Он также поблагодарил Азербайджан за содействие в оперативной эвакуации граждан Нидерландов.

Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Нидерландами, а также другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.