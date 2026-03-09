Назван объем налоговых поступлений от ненефтегазового сектора в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2026 года в государственный бюджет через Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана поступило более 3 миллиардов манатов налогов, что на 79,4 миллиона манатов больше прогнозируемой суммы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу.

Налоговые поступления от ненефтегазового сектора превысили 2 миллиарда 286,5 миллиона манатов, при этом в бюджет было выплачено на 69,6 миллиона манатов больше прогнозируемой суммы. По сравнению с соответствующим периодом 2025 года налоговые поступления от этого сектора увеличились на 172,4 миллиона манатов или на 8,2 процента.

В январе-феврале 2026 года поступления от обязательных государственных взносов на социальное страхование превысили 1 миллиард 19,8 миллиона манатов, при этом было выплачено на 20,8 миллиона манатов больше прогнозируемой суммы. Поступления от небюджетных организаций превысили 706,1 миллиона манатов.

За этот период поступления от страховых взносов по безработице составили около 37,3 миллиона манатов, что примерно на 1,5 миллиона манатов больше прогнозируемой суммы. Поступления от небюджетных организаций превысили 29,9 миллиона манатов.

Объем поступлений от обязательных взносов по медицинскому страхованию превысил 163,3 миллиона манатов, что более чем на 5,5 миллиона манатов больше прогнозируемой суммы. Поступления от небюджетных организаций составили около 115,7 миллиона ​​манатов.