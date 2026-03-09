Названы экспортные доходы SOCAR Polymer за январь

БАКУ /Trend/ - В январе этого года экспортные доходы SOCAR Polymer составили 14,9 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на февральский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, этот показатель на более чем 200 тысяч долларов США или на 1,3% меньше по сравнению с январем 2025 года.

Отметим, что в списке государственных компаний, участвующих в экспортных операциях ненефтяного сектора, лидирует Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Далее в этом списке представлены ООО SOCAR Polymer, ЗАО AzerGold, ООО Азералюминиум, Управление газового экспорта SOCAR, ООО "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi", ООО "SOCAR-DALĞIC", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ООО Завод минеральной воды "İstisu", а также Служба энергетики Нахчывана.