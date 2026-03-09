Кризис в Ормузе подталкивает Казахстан к портам Пакистана

БАКУ/Trend/ - Судоходство через Ормузский пролив фактически остановлено. Для транспортной стратегии Казахстана это серьезная проблема: страна потеряла потенциальный прямой выход к мировому океану. Казахстан планировал использовать Иран как “ворота” для выхода на рынки Юго-Восточной Азии и Африки. Ранее Иран выделил Казахстану земельный участок в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе. Блокада пролива ставит этот проект в тупик.

Казахстан и Иран участвуют в восточной ветви международного транспортного коридора “Север-Юг”, который соединяет Россию и страны Центральной Азии с портами Персидского залива и Индией. Казахстан активно вкладывался в развитие этого коридора последние годы. В 2024 году Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан подписали дорожную карту по синхронному развитию восточной ветви маршрута на 2024-2025 годы. Реализация мер предполагала увеличение пропускной способности коридора до 15 миллионов тонн к 2027 году и до 20 миллионов тонн к 2030 году.

Эскалация на Ближнем Востоке оказывает давление и на торговые отношения Казахстана с Ираном. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном, вступившее в силу 15 мая 2025 года, предоставляло Ирану преференциальный доступ к 90% товарной номенклатуры, при этом пошлины снизились с 20% до 4,5%. В 2025 году товарооборот между Казахстаном и Ираном вырос на 26% и достиг 43,245 миллиона долларов США, что составляет лишь 0,3% от общей торговли страны. Иран оставался важным рынком для казахстанского зерна: в 2024/2025 маркетинговом году экспорт превысил 1 миллион тонн. В целом же доля Ирана в торговом обороте Казахстана невелика.

Основная проблема заключается в том, что Казахстан рассчитывал через Иран на прямой выход к портам Персидского залива и мировому океану. Если ситуация вокруг Ормузского пролива затянется, стране придется срочно уделять внимание другим маршрутам, и полноценная компенсация потерь через новые проекты займет время.

Одним из альтернативных вариантов является Пакистан. Астана и Исламабад активно обсуждают возможность выхода казахстанских грузов к морским портам Пакистана - Карачи, Касим и Гвадар. Эти порты рассматриваются не только как логистическое решение для Казахстана, но и как потенциальные транзитные хабы для всей Центральной Азии, обеспечивающие доступ к рынкам Персидского залива, Африки и Юго-Восточной Азии. 7 мая 2025 года на бизнес-форуме в Карачи Казахстан и Пакистан подписали соглашение о транзитной торговле, открывающее стране доступ к портам Карачи и Гвадар. Министерство торговли и интеграции Казахстана отметило, что этот документ закладывает основу для развития новых транспортно-логистических маршрутов и дальнейшего укрепления экономических связей между двумя странами.

Параллельно Казахстан, Туркменистан и Афганистан ведут консультации по строительству железнодорожной магистрали Тургунди-Герат-Кандагар-Спин-Булдак, которая пройдет от западной границы Туркменистана через Афганистан в Пакистан и далее в направлении Индии. В рамках проекта планируется создание мощностей для перевалки зерна, контейнеров и других грузов. Ожидается, что запуск маршрута даст дополнительный импульс росту грузооборота, в том числе через узел Тургунди. Афганская сторона заявила о готовности обеспечить транзит грузов из Казахстана и Туркменистана в Пакистан. Однако это направление также остается рискованным из-за напряженности в регионе.

Другим вариантом является Средний коридор через Каспийское море, Азербайджан и Турцию. Увеличение потоков через порты Актау и Курык может стать приоритетным направлением, обеспечивающим стабильность поставок из Казахстана. Однако иранское направление имеет свои особенности, которые недоступны через Средний коридор. Оно имеет прямой выход к новым рынкам Юго-Восточной Азии и Африки, ради которых изначально развивался маршрут "Север-Юг".

В конечном счете, Казахстан сталкивается с серьезным логистическим вызовом. Альтернативы через Пакистан и Средний коридор не способны в краткосрочной перспективе заменить "окно" в океан через Иран. Сейчас особенно важно активное развитие Среднего коридора через Каспий, расширение сотрудничества с Пакистаном и интеграция с азиатскими и европейскими логистическими системами. Это потребует времени и значительных инвестиций в инфраструктуру, но развитие транзитных коридоров позволит Казахстану не только минимизировать риски, связанные с зависимостью от Ирана, но и укрепить свои позиции в глобальной торговле.