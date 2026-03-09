Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали на турнире Гран-при

Азербайджан Материалы 9 марта 2026 00:42 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - В австрийском городе Линц завершился турнир Гран-при по дзюдо.

Как сообщает Trend, сборная Азербайджана на международных соревнованиях завоевала 4 медали.

В последний день соревнований Джамал Гамзатханов стал обладателем бронзовой награды. Дзюдоист, выступавший в весовой категории свыше 100 килограммов, в поединке за третье место одержал волевую победу над представителем Грузии Иракли Деметрашвили.

Напомним, ранее Руслан Пашаев (66 кг) завоевал золотую медаль, Вюсал Гяляндарзаде (81 кг) — серебряную, а Омар Раджабли (81 кг) — бронзовую.

В итоге команда Азербайджана, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, заняла третье место в общем зачете среди 59 стран, а в мужских соревнованиях — первое место.

