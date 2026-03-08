Назван объем ипотечных кредитов, выданных по гослинии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе этого года через Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) было выдано кредитов на сумму 17,4 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,8 миллиона манатов, или 17,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В отчетный период сумма кредитов, рефинансированных фондом, составила 19,6 миллиона манатов, что на 1,4 миллиона манатов, или 7,7%, больше, чем в тот же период 2025 года.

Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сумма средств, привлеченных фондом через выпуск облигаций, и средств, выделенных фонду из государственного бюджета, сократилась на 100%.