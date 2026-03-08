Организованы рейсы из Баку в Ыгдыр для поездок граждан в Нахчыван

БАКУ /Trend/ — В связи с временной приостановкой полетов в международном аэропорту Нахчывана организуются рейсы из Баку в турецкий город Ыгдыр для обеспечения поездок азербайджанских граждан из столицы в Нахчыван и обратно.

Об этом сообщили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Отмечается, что пассажирские перевозки из Ыгдыра в Нахчыван и обратно осуществляются бесплатно на специально выделенных автобусах Агентства наземного транспорта Азербайджана.

Таким образом, перевозки от автовокзала Нахчывана до аэропорта Ыгдыр и обратно обеспечиваются семью автобусами большой вместимости. Одновременно для транспортного обслуживания были выделены и резервные транспортные средства.

С 5 марта по сегодняшний день в общей сложности выполнено 34 рейса, в ходе которых из Нахчывана в Ыгдыр и обратно перевезено 1442 человека.

Процесс продолжается.