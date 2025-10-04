Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Социум

Скончался исполнитель бакинского шансона Дмитрий Мирошниченко

Социум Материалы 4 октября 2025 14:29 (UTC +04:00)
Скончался исполнитель бакинского шансона Дмитрий Мирошниченко

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - На 59-м году жизни ушёл из жизни исполнитель бакинского шансона, эстрадный певец, пианист, композитор и аранжировщик Дмитрий Мирошниченко, сообщает Trend Life.

Он был известен своим тёплым голосом, мелодичными песнями и искренней любовью к родному Баку, которая звучала во многих его произведениях. Его творчество соединяло городскую лирику, душевность и тонкое чувство мелодии, благодаря чему он завоевал признание широкой аудитории.

Память о Дмитрии Мирошниченко останется в сердцах слушателей, друзей и коллег - как о талантливом музыканте и светлом человеке, посвятившем жизнь музыке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости