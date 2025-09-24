Три месторождения полезных ископаемых в Лачине взяты на баланс в период после освобождения от оккупации

ЛАЧИН /Trend/ - В Лачине в период после освобождения от оккупации на баланс были взяты три месторождения полезных ископаемых.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Эльчин Меджидов на заседании рабочей группы по вопросам экологии.

Он отметил, что на территории Лачинского района в период до оккупации насчитывалось 39 месторождений полезных ископаемых, из них 3 - рудных и 36 - нерудных.

"В период после оккупации на баланс было принято 3 месторождения полезных ископаемых: одно песчано-гравийное и два месторождения природных ресурсов, пригодных для дорожного строительства. В первоначальном порядке обращения, связанные с введением месторождений в эксплуатацию, в соответствии с законодательством направляются в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре. На сегодня в комитет поступило 45 обращений по использованию недр на территории Лачинского района. По 30-ти из них было дано соответствующее согласие", - сказал Э.Меджидов.

