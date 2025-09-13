Ветераны спецслужб Азербайджана почтили память легендарного разведчика Рзагулу Гулиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во второй Аллее почетного захоронения ветераны спецслужб Азербайджана почтили память легендарного разведчика Рзагулу Гулиева, сообщает Trend Life. Мероприятие, организованное Общественным объединением ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс", было приурочено к 110-летию со дня рождения Рзагулу Гулиева.

Председатель "Альянса" Фахри Абасов рассказал о славном пути Рзагулу Гулиева - исторической личности, внесшей огромный вклад в развитие органов спецслужб, обеспечение безопасности страны. Было отмечено, что будучи разведчиком, он не жалел своих сил ради обеспечения безопасности Азербайджана. Он подходил к любому порученному делу с высокой ответственностью, отдавал свои знания, опыт и силы на благо народа. Рзагулу Гулиев активно участвовал в общественно-политической жизни страны, был человеком с высоким авторитетом среди народа.

Своими воспоминаниями о профессиональных и человеческих качествах Рзагулу Гулиева поделились ветераны спецслужб, почетные члены "Альянса" Шамиль Сулейманов и Ариф Зейналов, председатель Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Джалил Халилов. От имени семьи дочь Рзагулу Гулиева – Зарифа Гулиева выразила признательность за организацию мероприятия и добрую память об отце.

Было подчеркнуто, что Рзагулу Гулиев был соратником общенационального лидера Гейдара Алиева в годы работы в КГБ Азербайджанской ССР. Гейдар Алиев высоко ценил Рзагулу Гулиева за его профессиональные и человеческие качества. Их также связывали не только родственные узы, но и необычайная душевная близость и дружба. Гейдар Алиев очень тяжело перенес кончину Рзагулу Гулиева, сам нес гроб с его телом до места захоронения и выступил на церемонии прощания от имени семьи.

Рзагулу Гусейн оглу Гулиев родился 13 сентября 1915 года в Зангезурском регионе. Но в результате зверств армянских дашнаков в 1918 году его семья стала беженцами. В боях за родную землю погиб и 23-летний брат Гусейна. Это было самое тяжелое время для семьи. Тогда же он потерял отца, а через год мать.

Из рассказа дочери Рзагулу Гулиева Зарифы ханым: "Наш дедушка Гусейн был родным братом Иззет ханым, матери Гейдара Алиева. В 1918 году на село напали дашнаки, и почти вся семья погибла. Кое-кому удалось спастись. Папа всегда плакал, когда вспоминал эти ужасные дни - он, хотя и был малышом тогда, все помнил. Когда они бежали от армян, то сделали привал где-то в горах. И умирающий, ослабевший от долгого пути и пережитых страданий отец попросил воды. Пока мальчик ходил за водой к источнику, отец скончался. Рзагулу всю жизнь корил себя за то, что не успел исполнить последнее желание отца. Когда он рассказывал об этом, у него из глаз лились слезы".

В связи с потерей родителей трудовую деятельность начал с малых лет, до 1929 года проживая в селении Зейнадин Нахчыванского района, работал в сельском хозяйстве. С 1929 по 1940 годы работал в различных учреждениях и организациях и учился в престижных вузах бывшего СССР. С 1940 по 1944 годы работал в военном комиссариате и прокуратуре. С 1944 года начал служить в органах государственной безопасности Азербайджана и прослужил там более 35 лет, пройдя путь от рядового сотрудника до руководителя крупных подразделений и получив звание полковника, обладал непререкаемым авторитетом.

В советские времена, когда простому народу было непросто найти поддержку и справедливость в бюрократических структурах, существовали люди, к которым тянулись все - и рабочие, и нефтяники, и железнодорожники. Одним из таких людей был Рзагулу Гулиев - человек с редким даром работать с людьми и выслушивать их.

В то время многие сторонились учреждений вроде КГБ, однако к Гулиеву отношение было иным — к нему испытывали безоговорочное доверие. Он помогал каждому, невзирая на статус и социальное положение. Будь то простой железнодорожник или крупный специалист - если возникала проблема, люди шли не в горком, а к нему.

У Рзагулу Гулиева был потрясающий талант вникать в проблемы людей, находить пути решения и добиваться справедливости. Часто он лично обращался к начальству, тратил свое время на разбирательства, чтобы восстановить права и порядок. Его коллеги и знакомые не раз отмечали у него глубокое чувство справедливости — малейшая несправедливость могла вывести его из себя.

Сегодня память о Рзагулу Гулиеве живёт в сердцах тех, кто знал его как человека с большой буквы, готового прийти на помощь и защитить слабых.

Он не раз избирался депутатом городских и районных советов народных депутатов, был заместителем начальника Управления иностранного туризма при Совете министров Азербайджанской ССР, награжден государственными орденами.

В 1979 году, выйдя на пенсию, Рзагулу Гулиев работал начальником бакинского отделения Всесоюзного акционерного общества "Интурист". Скончался в апреле 1982 года после тяжелой болезни. Высшее руководство Азербайджана подписало некролог в официальных газетах.

Рзагулу Гулиев - один из достойных сынов Азербайджана, которых с гордостью вспоминают и по сей день, память о нем бережно хранится.

