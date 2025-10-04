Азербайджанские звезды кино на красной дорожке кинофестиваля Korkut Ata в Казахстане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Актау (Казахстан) стартовал пятый Международный кинофестиваль тюркского мира Korkut Ata (Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalı), организованный по инициативе ТЮРКСОЙ, сообщает Trend Life.

Впервые в Казахстане проходит фестиваль, который объединяет тюркские народы через мощную силу искусства. Это событие имеет не только культурное, но и глубокое идеологическое и символическое значение, становясь пространством, где кино служит делу духовного и культурного сближения братских народов. В фестивале принимают участие как национальные кинокомпании, так и известные деятели искусства из Азербайджана, Турции, Венгрии, Кыргызстана и Туркменистана.

"Из сердца Мангистау - к сердцам тюркского мира" - так обозначена тема кинофестиваля в Актау. Приморский город в 2025 году является культурной столицей тюркского мира и принял новый статус - центра кинематографии. В программе - около пятидесяти фильмов, представленных в конкурсной и внеконкурсной секциях, творческие встречи и дискуссии о киноискусстве, экскурсии.

На торжественной церемонии открытия представители Азербайджана прошли по красной дорожке фестиваля. Среди них режиссер Ильгар Сафат, народная артистка Мехрибан Зеки, актеры Талех Юзбеков, Эльшан Оруджов и другие.

В рамках фестиваля состоялся кинематографический саммит с участием руководителей киноиндустрии стран-членов TÜRKSOY. В мероприятии участвовала делегация Агентства кино Азербайджана (ARKA) во главе с заместителем генерального директора Гурбаном Примовым.

Как сообщили Trend Life в пресс-службе ARKA, Гурбан Примов представил подробную информацию о киноиндустрии Азербайджана, рассказав о реализуемых проектах и создаваемых возможностях в этой сфере. Он подчеркнул стратегическую важность формирования единого кинорынка тюркского мира, который станет основой для обмена опытом, развития совместной инфраструктуры и появления конкурентоспособных международных проектов.

Отмечалось, что Азербайджан уже предпринимает шаги в этом направлении, в частности, с помощью таких инициатив, как Orient Countries Cinema Market, направленных на объединение стран региона. Было также подчеркнуто значение создания общей базы кинопроектов, механизмов финансирования и программ поддержки молодых кинематографистов.

В завершение мероприятия руководители кинематографических структур стран-членов TÜRKSOY обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, а между Казахстаном и Азербайджаном был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере кинематографии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!