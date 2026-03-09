Цена на нефть на мировых рынках приблизилась к 119 долларам

БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на мировом энергетическом рынке выросли.

Как сообщает Trend, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 28,3%, достигнув 116,57 доллара США за баррель.

Согласно информации, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 09:00 по бакинскому времени увеличилась на 27,6% - до 118,43 доллара за баррель.

В целом рост цен в основном связан с возможными угрозами энергетической инфраструктуре на фоне усиления военной напряженности на Ближнем Востоке.

Отметим, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти предусмотрена на уровне 65 долларов США за баррель.