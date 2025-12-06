Центральный банк Азербайджана получил новые полномочия

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Правила о платежных операциях и платежных инструментах".

Как сообщает Trend, соответствующий приказ подписал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

Согласно документу, передача, обработка и клиринг данных по операциям внутри страны с использованием платежных карт, между операторами платежных систем и банками, которые собирают, обрабатывают и передают информацию об этих операциях, а также оказывают технические услуги по эмиссии карт и эквайрингу, будут выполняться Центральным банком.

Переводы денежных средств в национальной валюте между внутренними платежными системами физических лиц будут проводиться через Систему мгновенных платежей (далее – СМП), оператором которой является Центральный банк.

В случаях, когда перевод через СМП невозможен, такие операции могут проводиться через другую внутреннюю платежную систему, оператором которой также является Центральный банк.

Провайдер кода AZQR обеспечит плательщика функциональностью для считывания кода AZQR, а обслуживаемый им субъект – возможностью приема платежей по QR-коду.

На основании письменного согласия пользователя платежного сервиса провайдер может использовать услуги третьих лиц при физической доставке платежного инструмента пользователю платежного сервиса.

