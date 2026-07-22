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Азербайджан и Словакия подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации (ФОТО)

Политика Новость 22 июля 2026 20:05 (UTC +04:00)
Азербайджан и Словакия подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации (ФОТО)
Фото: Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ)
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Словакией подписано Соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации.

Об этом сообщила Служба государственной безопасности Азербайджана.

Было отмечено, что делегация во главе с директором Агентства национальной безопасности Словацкой Республики Романом Конечным находилась с визитом в нашей стране. В рамках визита прошла встреча с начальником Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковником Али Нагиевым и обсужден ряд актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес.

«По итогам встречи в целях расширения сотрудничества в сфере безопасности между странами состоялась церемония подписания «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Словацкой Республики об обмене и взаимной защите секретной информации», — отмечается в сообщении.

Азербайджан и Словакия подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации (ФОТО)
Азербайджан и Словакия подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации (ФОТО)
Азербайджан и Словакия подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации (ФОТО)
Азербайджан и Словакия подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации (ФОТО)
Азербайджан и Словакия подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации (ФОТО)
Азербайджан и Словакия подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации (ФОТО)

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