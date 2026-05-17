Будущее мира создаётся не только в столицах, но и в регионах - глава турецкого муниципалитета

БАКУ/Trend/ - Будущее мира формируется не только в столицах, но и в районах, сообществах и муниципалитетах.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом глава муниципалитета города Терме турецкой провинции Самсун Шенол Кул , в ходе Всемирной ассамблеи местных и региональных органов власти: местное руководство формирует обновленный многосторонний подход, в рамках Всемирного форума городов WUF13.

"Понятие обновлённого многостороннего сотрудничества может звучать как дипломатический термин, однако в своей основе оно говорит о глубоко человеческом — о способности слышать друг друга, заново учиться жить вместе и превращать различия из источника конфликтов в основу коллективной мудрости.

Потому что наша эпоха показала нам следующее: когда системы, построенные исключительно из центра, не слышат голос местного уровня, они остаются неполными",- сказал он.

По его словам, ни одно глобальное видение, которое не касается человеческой жизни, не сможет стать по-настоящему устойчивым.

"Сегодня мы понимаем яснее, чем когда-либо, что будущее мира формируется не только в столицах, но и в районах, сообществах и муниципалитетах.

Потому что люди прежде всего ощущают качество жизни на улицах, где они живут. Справедливость они ищут сначала в своём районе. Доверие — в глазах своих соседей.

Поэтому местное лидерство больше не является лишь моделью предоставления услуг. Местное лидерство стало сферой ответственности, которая сохраняет общественную память, поддерживает доверие и возвращает человеческое достоинство в центр внимания",- сказал Шенол Кул.