Азербайджанский театр примет участие в Международном фестивале искусств в Манисе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный национальный театр юного зрителя примет участие в Международном фестивале искусств "Manisa Mesir Macunu", организованном мэрией и Управлением культуры, искусства и социальных проектов города Маниса, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Театр 21 апреля представит моноспектакль "Записки сумасшедшего", поставленный по одноимённому произведению Николая Гоголя.

Спектакль, который уже 32 года успешно идёт на сцене и в разные годы был удостоен наград на престижных международных фестивалях, поставлен народной артисткой Джаннат Селимовой. Художник-постановщик - Лятифа Гулузаде. Главную роль исполняет заслуженный артист Шовги Гусейнов.

По сюжету Поприщин, стремясь преодолеть социальную несправедливость, решает жениться на дочери своего начальника, значительно превосходящего его по положению. В своих бредовых фантазиях он превращается в короля Испании, в могущественную и просветлённую личность, управляющую миром. Он слышит голос своей давно умершей матери, однако даже этот голос не способен спасти его больную душу.

