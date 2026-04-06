Алигулу сегодня женится – отмечена юбилейная дата со дня рождения выдающегося композитора Огтая Раджабова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялся показ спектакля "Алигулу сегодня женится" (Əliqulu bu gün evlənir), посвященного 85-летию со дня рождения выдающегося композитора, заслуженного деятеля искусств Огтая Раджабова (1941–2022), сообщает Trend Life.

Постановка, которую также посмотрели члены семьи композитора, была встречена зрителями продолжительными аплодисментами. Народный артист, профессор Ильхам Намиг Кямал и заслуженный артист Акбер Ализаде выступили перед публикой, рассказав о жизненном и творческом пути мастера, а также о его неоценимом вкладе в развитие национальной музыкальной культуры. Они с глубоким уважением почтили светлую память композитора.

Ильхам Намиг Кямал с благодарностью отметил: "Я горжусь тем, что являюсь режиссёром-постановщиком двух из трёх спектаклей, созданных в Академическом музыкальном театре на музыку Огтая Раджабова – "Əlin cibində olsun" и "Şeytanın yubileyi" по произведениям Агшина Бабаева, а также “Алигулу сегодня женится” по пьесе Сабита Рахмана. Для меня большая честь, что довелось работать с этой выдающейся личностью".

Отметим, что дирижёром-постановщиком спектакля является заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, хормейстером - заслуженный артист Вагиф Мастанов, балетмейстером-постановщиком - заслуженная артистка Нигяр Шахмурадова, художником-постановщиком - заслуженный художник Набат Самедова, художником по костюмам - Нубар Гусейнова, концертмейстером - Фидан Алиева.

В постановке приняли участие: народный артист Ильхам Намиг Кямал, заслуженные артисты Акбер Ализаде, Играр Саламов, лауреат президентской премии Самедзаде Хасиев, а также актёры Земфира Абдулсамедова, Расмия Нурмамедова, Гюльчохра Абдуллаева, Алимамед Новрузов, Гюльнара Азизова, Руслан Мурсалов, Бёюкханым Мамедова, Мехрибан Раджабова, Азизаханым Кязымова, артисты хора и балета.

