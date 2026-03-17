Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Юбилей Земфиры Абдулсамедовой отметили спектаклем по произведению классика (ФОТО)

Культура Материалы 17 марта 2026 19:48 (UTC +04:00)
Юбилей Земфиры Абдулсамедовой отметили спектаклем по произведению классика (ФОТО)
Фото: Союз театральных деятелей Азербайджана

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялось торжественное мероприятие, посвящённое юбилею известной актрисы театра и кино Земфиры Абдулсамедовой, сообщает Trend Life.

С поздравительными речами выступили заместитель председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист, профессор Ильхам Намиг Камал, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Марьям Ализаде, народные артисты Ясин Гараев и Халида Гулиева, заведующий творческим отделом театра Ниджат Казымов, а также режиссёр Эльшад Рагимзаде.

Выступающие тепло поздравили юбиляра, отметив её значительный вклад в развитие национального искусства, рассказали о творческом пути актрисы и созданных ею ярких сценических и кинематографических образах.

За заслуги в области театрального искусства и в связи с юбилеем Земфира Абдулсамедова была награждена медалью "Sənətkar" Союза театральных деятелей Азербайджана.

В честь знаменательной даты на сцене театра был представлен спектакль "Письма Хортдана из ада" (Xortdanın cəhənnəm məktubları) по произведению Абдуррагим бека Хагвердиева.

Пьеса представляет собой сатирическое произведение, в котором через образ Хортдана - персонажа, наблюдающего за человеческими пороками - раскрываются социальные недостатки общества. Автор с иронией и острым юмором затрагивает темы невежества, лицемерия и нравственных противоречий, побуждая зрителя к размышлению.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Юбилей Земфиры Абдулсамедовой отметили спектаклем по произведению классика (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости