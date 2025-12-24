Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Состоялась презентация MughaMix Ибрагима Бабаева –новая форма национального музыкального наследия (ФОТО)

Культура Материалы 24 декабря 2025 13:32 (UTC +04:00)
Состоялась презентация MughaMix Ибрагима Бабаева –новая форма национального музыкального наследия (ФОТО)
Фото: Азербайджанская национальная консерватория

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале имени Фикрета Амирова Азербайджанской национальной консерватории состоялся презентационный концерт MughaMix, автором и солистом которого выступил преподаватель АНК, лауреат международных конкурсов, тарист Ибрагим Бабаев, сообщает Trend Life.

Проект был основан на синтезе традиционных звуковых возможностей тара с современными электронными звучаниями и продемонстрировал новые формы представления национального музыкального наследия.

На открытии мероприятия с речью выступили ректор Азербайджанской национальной консерватории, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Камиля Дадашзаде, а также советник Министра культуры Азербайджана Джахангир Салимханов. В своих выступлениях они подчеркнули значимость проекта с точки зрения развития национальных музыкальных традиций в соответствии с художественно-эстетическими требованиями современности.

В концертной программе в качестве аккомпаниаторов приняли участие Пярвиз Мамедов (фортепиано) и Вафадар Рамиз (ударные инструменты).

Программа открылась авторской композицией Ибрагима Бабаева MughaMix. Затем прозвучали произведение Гаджибабы Гасанова - Unuda bilmirəm (Не могу забыть), Азербайджанский народный танец Yaylıq, "Фантазия" Лалы Джафаровой на темы музыкальной комедии великого Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" (в обработке солиста), а также произведение Ибрагима Бабаева "Портрет". В рамках концерта были также представлены живые сценические эксперименты с таром и педалями в исполнении Ибрагима Бабаева и его студентов.

В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты АНК, а также официальные лица, деятели искусства и ценители музыки.

