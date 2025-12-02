Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Азербайджанские танцы представлены на закрытии проекта "Культурная столица Тюркского мира – 2025" в Актау (ВИДЕО, ФОТО)

Культура Материалы 2 декабря 2025 18:34 (UTC +04:00)
Азербайджанские танцы представлены на закрытии проекта "Культурная столица Тюркского мира – 2025" в Актау (ВИДЕО, ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В городе Актау (Казахстан) в рамках торжественной церемонии закрытия проекта "Культурная столица Тюркского мира – 2025" с концертной программой выступил Заслуженный коллектив Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, под руководством балетмейстера Джейхуна Губадова, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

В ходе мероприятия зрителям были представлены азербайджанский народный танец "Узундере" и композиция "Əsr Türkün əsridir", исполненная совместно с заслуженной артисткой Гюлюстан Алиевой.

В завершение церемонии балетмейстер Джейхун Губадов был награждён премией Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджанские танцы представлены на закрытии проекта "Культурная столица Тюркского мира – 2025" в Актау (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские танцы представлены на закрытии проекта "Культурная столица Тюркского мира – 2025" в Актау (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские танцы представлены на закрытии проекта "Культурная столица Тюркского мира – 2025" в Актау (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские танцы представлены на закрытии проекта "Культурная столица Тюркского мира – 2025" в Актау (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские танцы представлены на закрытии проекта "Культурная столица Тюркского мира – 2025" в Актау (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджанские танцы представлены на закрытии проекта "Культурная столица Тюркского мира – 2025" в Актау (ВИДЕО, ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости