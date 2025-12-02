В Мингячевире прошел мастер-класс по профессиональному театральному искусству (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Уроки профессионального театра в регионах" организованного Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана, с 24 по 30 ноября в Мингячевирском государственном драматическом театре прошёл очередной мастер-класс, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

Занятия провели заслуженный артист Гасым Наги и театровед, сотрудник MEMİM Даглар Юсиф. В ходе уроков обсуждались вопросы выбора репертуара, авторского замысла и актёрской игры, сценической культуры, а также были отработаны отдельные сценические движения.

Следует отметить, что проект, реализуемый с октября 2024 года, направлен на повышение профессионализма театральных коллективов, формирование активной творческой среды, ознакомление с современными тенденциями театрального искусства и обмена опытом. Ранее мастер-классы прошли в Гусарском, Лянкяранском, Гахском, Газахском театрах, а также в рамках проекта "Mədəniyyət rüzgarı" в театрах Агдама и Физули.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!