Изданы книги народной артистки Гамиды Омаровой об истории американского и немецкого кино

БАКУ /Trend Life/ - Вышли в свет книги секретаря Союза кинематографистов Азербайджана (AKİ), профессора Государственного университета культуры и искусств, председателя Гильдии киноактёров, народной артистки Гамиды Омаровой - двухтомник "История американского кино" и издание "История немецкого кино".

Обе книги предназначены в качестве учебных пособий, сообщили Trend Life в пресс-службе AKİ.

Первый том "Истории американского кино", охватывающий 1895–1929 годы, рассказывает о становлении кинематографа США, о таких выдающихся режиссёрах, как Эдвин Портер, Дэвид Уорк Гриффит, Мак Сэннет, Чарльз Чаплин и другие, а также о ключевых этапах развития американского кино.

Во втором томе, посвящённом периоду 1929–1945 годов, рассматриваются важнейшие события, авторы, жанры и тенденции, оставившие заметный след в эпоху звукового кино.

Книга "История немецкого кино" охватывает период от возникновения кинематографа в Германии в 1895 году до начала Второй мировой войны. Автор рассказывает о таких значимых направлениях, как немецкий экспрессионизм, деятельность фрайбургской школы, жанр "камерных драм" и другие важные тенденции. Особое внимание уделено трансформациям, произошедшим в немецком кино после прихода Гитлера к власти, и влиянию новой идеологии на кинематограф.

