В культовом клубе Парижа прозвучали азербайджанские мелодии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В одном из легендарных и культовых джазовых клубов Парижа - Le Baiser Salé - главным героем вечера стал азербайджанский пианист и композитор Этибар Асадли. Его имя всё чаще звучит на международной джазовой сцене: уникальный, легко узнаваемый стиль музыканта искусно сочетает в себе джаз, мугам, акустику и электронику, создавая неповторимое звучание, которое пленяет и публику, и критиков, сообщили Trend Life в Ассоциации диалога Франция–Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

Уже более 35 лет по понедельникам эти вечера ведёт барабанщик Франсуа Константин - создатель легендарной серии концертов "Понедельники в Baiser Salé". Этот вечер превратился в настоящее музыкальное путешествие. Вместе с барабанщиком Мартеном Варгерме и бас-гитаристом Ранто Ракотомалала Этибар Асадли представил яркое и динамичное трио с азербайджанскими и европейскими мотивами. Первый сет концерта оказался настоящим путешествием по музыкальным мирам, а после публика оказалась вовлечена в два живых джем-сета, наполненных импровизациями, неожиданными музыкальными встречами и магией живого звука.

В этот вечер публика снова убедилась: джаз остаётся живым и вдохновляющим искусством!

