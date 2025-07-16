В регионах Азербайджана стартовал проект "Театральная академия" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерством культуры Азербайджана дан старт новому проекту под названием "Театральная академия". Целью проекта является содействие обмену опытом между государственными театрами страны, развитие творческого кадрового потенциала и поддержка становления молодых театральных специалистов, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В рамках проекта для театральных трупп в регионах организуются летние школы, мастер-классы, семинары и дискуссии, посвящённые современным театральным техникам, сценическому движению, новым методам и тенденциям. Обучение проводят опытные педагоги и признанные театральные деятели.

Первый этап "Театральной академии" стартовал с летней школы в Лянкяранском государственном драматическом театре. В тренингах приняли участие заслуженные артисты – актер Азербайджанского государственного национального театра юного зрителя Нофэль Велиев и актёр Азербайджанского государственного театра пантомимы Бахруз Ахмедли.

Следующий этап проекта продолжится в Шекинском государственном драматическом театре, где обучение ведёт лауреат президентской премии, режиссёр Джейхун Дадашов. В ближайших планах - проведение мастер-классов в Гянджинском государственном национальном драматическом театре.

Проект "Театральная академия" призван укрепить потенциал региональных театров, способствовать развитию творческой среды и поддержать реформы в сфере культуры.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!