США и Иран могут достичь соглашения в эти выходные - Трамп

БАКУ /Trend/ - США и Иран могут достичь соглашения в эти выходные.

Как передает Trend, об этом журналистам сказал президент США Дональд Трамм.

В ответ на вопрос о том, когда может быть подписано соглашение с Ираном, Трамп ответил: "Возможно, в эти выходные"

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетной и ядерной угрозой, исходящей от Исламской Республики. В результате нанесенных по Ирану ударов погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что проводит масштабную ответную операцию против Израиля. Одновременно Иран наносил удары баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура и морские перевозки в регионе также оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли.

7 апреля США и Иран договорились о примерном двухнедельном временном прекращении огня с целью предотвращения военной эскалации и создания возможности для переговоров.

11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде договоренность достигнута не была.