В Туркменистане обсудили сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане обсуждены возможности сотрудничества с Азербайджаном в области энергетической безопасности и устойчивой энергетики.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа в соцсети X.

Отмечается, что по приглашению государственного министра Туркменистана и председателя Государственного концерна «Туркменгаз» Максата Бабаева Р. Наджаф принял участие в научно-практической конференции на тему «Туркменистан – Китайская Народная Республика: 20 лет стратегического партнерства в газовом секторе», состоявшейся в Ашхабаде.

"В рамках конференции состоялся интересный обмен мнениями о перспективах развития газового сектора, энергетической безопасности и возможностях сотрудничества в направлении устойчивой энергетики", - говорится в публикации.