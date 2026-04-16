Влияние роста цен на нефть на экономику Азербайджана – Анализ

БАКУ /Trend/ - Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке привела к серьезному росту цен на нефть. В результате этого цена на нефть марки Brent в некоторые периоды превышала отметку в 100 долларов, и в аналитических сценариях обсуждается вероятность ее повышения до диапазона 150–200 долларов. Как следствие, наблюдается рост цены на основной экспортный продукт Азербайджана – нефть марки Azeri Light. В настоящее время цена азербайджанской нефти превышает 118 долларов. В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США. Таким образом, формируется разница между рыночными ценами и базовой ценой, предусмотренной в бюджете.

Экономисты считают, что между краткосрочными ценовыми скачками и реальными доходами государственного бюджета не существует прямой и немедленной связи. Доходы бюджета формируются не только за счет цены продажи нефти, но и за счет объемов добычи, существующих контрактных условий, операционных расходов и налоговых механизмов. Именно поэтому, даже если цена растет, этот рост не отражается в фискальной системе в той же пропорции.

Экономист Эльданиз Амиров отмечает, что подорожание нефти в долгосрочной перспективе ослабляет этот эффект из-за инфляции и роста расходов. То есть кажущийся на первый взгляд большим рост цены на самом деле балансируется различными факторами внутри экономической системы: «Подорожание нефти создает разные экономические эффекты в краткосрочном и долгосрочном периодах. В долгосрочной перспективе в зависимых от импорта экономиках это ускоряет инфляцию, что негативно влияет на покупательную способность населения».

По его словам, ценовые скачки также влияют на инфляционный процесс. Это воздействие не ограничивается только Азербайджаном. "Каждые 10% роста цены на нефть в мире оказывают негативное влияние на инфляционные показатели на 0,5 процентного пункта", - сказал экономист.



Это проявляется и в конкретных цифрах. По предварительным расчетам, в первом квартале 2026 года доходы от нефти выросли примерно на 20%, что в общей сложности означает дополнительные 360 миллионов манатов. Однако на фоне более резкого роста цен этот показатель свидетельствует о том, что фискальный эффект остаётся ограниченным. С другой стороны, фискальная политика Азербайджана построена именно с учетом подобной волатильности. Базовая цена, заложенная в бюджете, отражает осторожный подход, и краткосрочные подорожания не служат основой для долгосрочного планирования. Значительная часть дополнительных доходов не направляется непосредственно в бюджет. Эти средства в основном аккумулируются в Нефтяном фонде и сохраняются в качестве резерва.

Экономист Ильхам Шабан также отмечает, что, хотя в условиях роста цен поступления в бюджет увеличиваются, этот рост не является пропорциональным изменению цен. Поскольку на конечный результат влияют снижение добычи, расходы компаний и другие факторы.

По его словам, основными бенефициарами являются транспортные и логистические компании, а также страховые и кредитные организации.

Международные оценки также показывают схожую картину: рост цен на энергоносители создает краткосрочные возможности для стран-экспортеров, однако этот процесс сопровождается высокой волатильностью и инфляционными рисками. Таким образом, текущую ситуацию более реалистично оценивать не как масштабный рост доходов, а как ограниченное и временное влияние.

Подорожание нефти на мировых рынках обычно оказывает влияние и на внутренние цены на топливо. Во многих странах этот рост ощущается напрямую и оказывает широкое воздействие, начиная с производственных затрат и заканчивая общей инфляцией. Однако в Азербайджане применяется иная модель. Государство через механизмы регулирования удерживает цены на основные энергопродукты стабильными. Такой подход, с одной стороны, защищает социальное благосостояние, а с другой – ограничивает влияние глобального подорожания на внутреннюю экономику. Тот же принцип применяется и на рынке газа. Несмотря на рост мировых цен, сохранение стабильности внутренних тарифов предотвращает резкое увеличение энергетических расходов.

Таким образом, подход Азербайджана направлен не столько на максимизацию краткосрочной выгоды, сколько на сохранение стабильности на волатильных энергетических рынках. В этих рамках основными приоритетами являются управление рисками, поддержание бюджетной устойчивости и недопущение нарушения социального баланса.

Сохранение стабильности цен на топливо и газ на внутреннем рынке также является практическим инструментом этой стратегии. Этот механизм, с одной стороны, предотвращает резкий рост расходов населения, а с другой – ограничивает дополнительное давление на бизнес-среду и удерживает под контролем общие инфляционные риски.