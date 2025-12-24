Иран не допустит инспекции ядерных объектов, подвергшихся бомбардировкам – Эслами

БАКУ /Trend/ - Иран не допустит МАГАТЭ к инспекции ядерных объектов, подвергшихся бомбардировкам США и Израиля.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам вице-президент Ирана и председатель Организации по атомной энергии Мухаммед Эслами после заседания Кабинета министров в Тегеране 24 декабря.

По его словам, Иран не будет отвечать на какие-либо обращения по этому поводу, так как нет правил, процедур и инструкций относительно инспекции подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов, зарегистрированных и контролируемых Международным агентством по атомной энергии.

"Прежде всего, должны быть определены соответствующие инструкции", - сказал М. Эслами.

Следует отметить, что в июне, после авиаударов Израиля и США по иранским ядерным объектам, Иран минимизировал контакты с Международным агентством по атомной энергии. В этой связи иранский парламент принял закон о сотрудничестве с МАГАТЭ. Согласно закону, любое сотрудничество с МАГАТЭ возможно только с согласия Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Напомним, что утром 13 июня Израиль нанес военные авиаудары по Ирану. В результате ударов погибло большое количество высокопоставленных военных, генералов, ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В тот же вечер Иран ответил Израилю операцией «Истинное обещание III»: сотни баллистических ракет и беспилотников были запущены по многим объектам, что привело к жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

22 июня США нанесли военные авиаудары по трем иранским ядерным объектам. Отмечалось, что иранские ядерные объекты были уничтожены.

Кроме того, вечером 23 июня Иран нанес авиаудары по американской военной базе в Катаре.

24 июня канцелярия премьер-министра Израиля объявила, что израильское правительство договорилось о прекращении огня с Ираном при посредничестве Президента США Дональда Трампа.

Высший совет национальной безопасности Ирана выступил с заявлением, отметив, что атаки прекратились.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!