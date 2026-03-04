Ормузский пролив под угрозой закрытия, цены на нефть растут

БАКУ /Trend/ - 28 февраля после начала военных авиаударов США и Израиля по Ирану, а также ответных ударов Ирана в тот же день по военным базам США в странах Персидского залива и по Израилю, цены на нефть на мировом рынке начали стремительно расти. В частности, средняя стоимость одного барреля сырой нефти увеличилась примерно на 10% и в настоящее время составляет около 80 долларов.

Одной из основных причин роста мировых цен на нефть являются риски, возникшие при транспортировке сырой нефти и углеводородов из стран Персидского залива, которые обеспечивают около 20% мировых энергоресурсов. Ключевой точкой выхода на мировые рынки для этих стран является Ормузский пролив. Иранская сторона усилила меры безопасности в проливе и применяет ограничения к проходу некоторых танкеров, приводя различные причины.

2 марта посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу на пресс-конференции в Баку заявил, что Иран не закрывал пролив, но отметил, что в отношении ряда танкеров, пытавшихся пройти данным маршрутом, были приняты меры из-за экологических проблем. Он также подчеркнул, что в случае продолжения развития событий в этом контексте Иран может предпринять иные шаги.

С другой стороны, советник главнокомандующего Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР) генерал Ибрагим Джаббари выступил с более жестким заявлением. По его словам, если безопасность Ирана окажется под угрозой, транспортировка нефти через Ормузский пролив может быть прекращена, и в этом случае цена на нефть может вырасти с 80 до 200 долларов за баррель.

На фоне этих заявлений существует вероятность того, что Иран, обладая серьёзными возможностями контроля за проходом через Ормузский пролив, может принять более жёсткие меры в случае обострения напряжённости.

Через Ормузский пролив экспортируют сырую нефть основные поставщики - Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак и Иран. В случае закрытия пролива поставка добываемой в Персидском заливе нефти на мировые рынки может быть серьезно ограничена. Большая часть сырой нефти, экспортируемой через Ормузский пролив, поступает на азиатские рынки. Такие страны, как Китай, Япония, Индия и Южная Корея, удовлетворяют большую часть своих потребностей в нефти за счет этого региона.

В то же время Ормузский пролив имеет стратегическое значение и для поставок сжиженного природного газа. В частности, значительная часть сжиженного природного газа, производимого Катаром, экспортируется на азиатские рынки по этому маршруту. Полное или частичное закрытие пролива может вызвать серьезные потрясения на энергетических рынках, дефицит энергоносителей в основных странах-производителях и серьезные сбои в глобальной цепочке поставок.

Ограничения, возникшие в Ормузском проливе за последние три дня, оказали серьезное влияние на цену сырой нефти на мировом рынке. Это говорит о том, что если процесс продолжится, может наблюдаться дальнейшее повышение цен на фоне сокращения предложения. Это, в свою очередь, может усилить глобальное инфляционное давление и создать дополнительную нагрузку, особенно на экономику стран, зависящих от импорта энергоносителей.

