Торговый оборот между Азербайджаном и Израилем сократился

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Израилем составил 4,202 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По данным, это на 5,653 миллиона долларов США или в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

В январе текущего года зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Израиль на сумму 1,717 миллиона ​долларов США. Это на 6,431 миллиона долларов США или в 4,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период экспорт из Израиля в Азербайджан составил 2,485 миллиона долларов США, что на 778 тысяч долларов США или на 45,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В 2025 году объем торговых операций между Азербайджаном и Израилем сократился в 9,8 раза по сравнению с 2024 годом и составил 78,040 миллиона долларов США.

Так, за отчетный период экспорт из Азербайджана в Израиль составил 25,4 миллиона долларов (в 28,8 раза меньше, чем в предыдущем году), а импорт - 52,6 миллиона долларов (на 65,9% больше, чем в предыдущем году).

Причиной такого снижения торговых операций стало отсутствие регистрации экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в Израиль в отчетном году. Так, если в 2024 году из Азербайджана в указанную страну было экспортировано 1,173 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битумных сланцев на сумму 713,3 миллиона долларов США, то в 2025 году экспорт этих товаров не фиксировался. Это в итоге и привело к сокращению торгового оборота.

Следует отметить, что в январе текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 3,538 миллиарда долларов США. Это на 1,5 миллиарда долларов или на 30,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 2,236 миллиарда долларов США составил экспорт, а 1,302 миллиарда долларов США - импорт. За прошедший год экспорт сократился на 802 миллиона долларов или на 26,4%, а импорт - на 750 миллионов долларов или на 36,5%.

В результате во внешнеторговом балансе сформировался положительный баланс в размере 933,6 миллиона долларов, что на 52,4 миллиона долларов или на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

