Трамп поделился статьей о заявлениях Президента Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп поделился в TruthSocial статьей, в которой освещаются заявления Президента Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме касательно его вклада в обеспечение мира между Азербайджаном и Арменией.

В статье отмечается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил роль Президента США Дональда Трампа как уникально эффективного миротворца, отметив, что его принципиально иной подход к дипломатии сыграл решающую роль в достижении исторического мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и открыл, по его словам, беспрецедентно новую эру в азербайджано-американских отношениях.

Отвечая на вопрос Breitbart News о том, чем подход Трампа отличался от политики предыдущих администраций в процессе достижения исторического мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США, заключённого в Белом доме в августе прошлого года, Президент Азербайджана отметил, что успех американского лидера был обусловлен принципиально иным подходом к урегулированию затяжных конфликтов.

По словам Президента Азербайджана, предыдущие администрации на протяжении почти трех десятилетий проводили политику, которая фактически привела к замораживанию конфликта между Азербайджаном и Арменией, тогда как Трамп подошел к его решению с совершенно иной позиции.