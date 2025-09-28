Азербайджанские спортсмены завоевали очередные медали на III Играх стран СНГ

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан продолжает успехи на проходивших в стране III Играх стран СНГ.
Как сообщает Trend, Егор Майницкий стал обладателем двух медалей в соревнованиях по комплексному плаванию на дистанции 200 метров, которые прошли во Дворце спорта Гянджи.
Он завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом и серебряную – на дистанции 200 метров вольным стилем.
Фархад Ширмамедли стал серебряным призером в индивидуальном комплексном плавании на дистанции 200 метров.
Амирхусейн Ганджа также завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом.