Азербайджанские спортсмены завоевали очередные медали на III Играх стран СНГ

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан продолжает успехи на проходивших в стране III Играх стран СНГ.

Как сообщает Trend, Егор Майницкий стал обладателем двух медалей в соревнованиях по комплексному плаванию на дистанции 200 метров, которые прошли во Дворце спорта Гянджи.

Он завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом и серебряную – на дистанции 200 метров вольным стилем.

Фархад Ширмамедли стал серебряным призером в индивидуальном комплексном плавании на дистанции 200 метров.

Амирхусейн Ганджа также завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом.