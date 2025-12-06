Азербайджан готов к обмену опытом в социальной сфере со странами ОТГ - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве труда и социальной защиты населения прошла встреча с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым, который находится с визитом в Азербайджане для участия в первой встрече министров труда, занятости и социальной защиты ОТГ, состоявшейся в Баку.

Об этом Trend сообщили в министерстве.

Отмечается, что министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что азербайджанская сторона высоко ценит работу, проделанную Секретариатом ОТГ по укреплению сотрудничества в социальной сфере между тюркскими государствами. Министр отметил важность первой встречи министров труда, занятости и социальной защиты государств-членов Организации, состоявшейся в Азербайджане. Он подчеркнул успехи социальных реформ, проведенных в нашей стране в последние годы, и выразил готовность к расширению сотрудничества со странами-членами и наблюдателями ОТГ и обмену успешным опытом.

Кубанычбек Омуралиев выразил удовлетворение важными шагами, предпринятыми для расширения сотрудничества между тюркскими государствами в сфере труда, занятости и социальной защиты, и сообщил, что Секретариат ОТГ продолжит оказывать поддержку в этом направлении.

В министерстве также прошла встреча с министром труда и социальной защиты Турции Ведатом Ишыкханом, который посетил нашу страну для участия в первом заседании министров труда, занятости и социальной защиты стран-членов ОТГ. Анар Алиев подчеркнул, что отношения между двумя странами вышли на уровень стратегического партнерства благодаря усилиям глав двух государств. Было отмечено, что эти отношения также успешно развиваются в сфере труда, занятости и социальной защиты.

Ведат Ишыкхан заявил, что успешное сотрудничество между двумя министерствами будет и далее расширяться в рамках ОТГ. Он отметил особое значение состоявшейся в Баку первой встречи министров труда, занятости и социальной защиты населения государств-членов Организации.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!