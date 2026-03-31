Узбекистан и Швейцария обсудили перспективы инвестиционного взаимодействия

ТАШКЕНТ /Trend/ - 30 марта министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии Константином Оболенским, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Сообщается, что особое внимание было уделено динамике взаимной торговли: по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 84% и составил 591,4 млн долларов. В Узбекистане действуют 114 компаний с участием швейцарского капитала, что свидетельствует о растущем интересе инвесторов к стране.

Также были обозначены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества с ведущими швейцарскими компаниями, включая фармацевтику, биотехнологии, промышленную автоматизацию, энергетику, геологию и горнодобывающую отрасль, а также пищевую промышленность.

Стороны обсудили подготовку к Ташкентскому международному инвестиционному форуму 2026 года и выразили готовность организовать профильные мероприятия для презентации новых инвестиционных проектов.

По итогам переговоров подтверждена взаимная заинтересованность в углублении долгосрочного партнерства и реализации совместных инициатив.