Узбекистан и японская компания Sojitz обсудили сотрудничество в транспортной отрасли

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов встретился с главным операционным директором корпорации Sojitz Масакузи Хашимото, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров обсуждались привлечение передового опыта и японских финансовых институтов к перспективным транспортным проектам страны, а также сотрудничество в подготовке высококвалифицированных специалистов для отрасли.

По итогам встречи стороны наметили дальнейшие шаги по развитию взаимного сотрудничества, включая вопросы модернизации и расширения авиационной инфраструктуры Узбекистана.