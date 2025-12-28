Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Узбекистан и японская компания Sojitz обсудили сотрудничество в транспортной отрасли

Узбекистан Материалы 28 декабря 2025 13:11 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба президента Узбекистана

Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов встретился с главным операционным директором корпорации Sojitz Масакузи Хашимото, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров обсуждались привлечение передового опыта и японских финансовых институтов к перспективным транспортным проектам страны, а также сотрудничество в подготовке высококвалифицированных специалистов для отрасли.

По итогам встречи стороны наметили дальнейшие шаги по развитию взаимного сотрудничества, включая вопросы модернизации и расширения авиационной инфраструктуры Узбекистана.

